По словам Подоляка, эта цифра близка к 200 тысячам.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже около 200 тысяч военнослужащих.

Речь идет о безвозвратных потерях - это убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями, рассказал глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы "Воздух".

"По нашим данным, которые дают Генеральный штаб и Главное управление разведки Минобороны, на сегодня около 90 000 погибших со стороны российской армии. Эта цифра, безусловно, округлена. Безвозвратные потери, включая санитарные (раненые, ампутанты, тяжелые болезни, пленные, пропавшие без вести) - это цифра близкая к 200 000", - рассказал он.

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Потери России в Украине

По последним данным Генерального штаба, с 24 февраля украинская армия уничтожила уже более 89 тысяч оккупантов.

Сообщалось, что РФ планирует досрочный выпуск курсантов из высших военных учебных заведений, чтобы пополнить свои потери.

Ранее аналитики проекта Oryx подсчитали, что армия РФ с 24 февраля потеряла минимум 5800 единиц военной техники. Они проанализировали только визуально подтвержденные данные.

В одном из обращений президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат и "только богу известно сколько наемников".

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