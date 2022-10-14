Более 2200 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

К настоящему времени устанрвлены имена более 7500 российских военных, убитых на войне в Украине. Кроме того, на этой неделе стало известно о первых боевых потерях среди мобилизованных после 21 сентября.

Как отмечает Би-би-си в своем исследовании, существенные потери продолжают нести самые элитные части, включая спецназ ГРУ.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров. На 14 октября им удалось подтвердить информацию о 7502 погибших солдатах и офицерах.

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В издании предупредили, что они опираютсяя только на подтвержденные сообщения о смерти, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Там отметили, что писок подтвержденных потерь может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше именубитых, чем реально захоронено в РФ. Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут быть около 15 тыс. человек.

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. На основе этих данных, можно предположить, что безвозвратные потери РФ (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 53 тыс. человек.

На этой неделе российские власти впервые подтвердили гибель мобилизованных на территории Украины. Первые - тогда еще неофициальные - сообщения о боевых потерях среди призванных в рамках частичной мобилизации появились в начале недели. А в четверг правительство Челябинской области подтвердило гибель пятерых мобилизованных, отправленных на войну в Украине. Всего на 14 октября на основании открытых источников известно о гибели 11 мобилизованных на территории Украины.

Большинство из них прибыли в военкоматы 25-28 сентября и погибли в зоне боев менее чем через две недели. Получается, что перед отправкой на фронт, мобилизованные имели максимум семь-десять дней на подготовку, что, по словам специалистов, недостаточно даже для того, чтобы освежить навыки людей, имеющих опыт участия в боевых действиях.

Большинство погибших мобилизованных - это жители Урала и Сибири, но не только. Известно о гибели в Украине жителя Петербурга, адвоката Андрея Никифорова, а также начальника отдела в правительстве Москвы Алексея Мартынова. Оба ранее не имели боевого опыта.

В условиях, когда укомплектованность многих подразделений далека от штатной, а украинская армия владеет инициативой, у российского командования часто нет времени на подготовку резервистов - и оно, видимо, решает бросить солдат на опасные направления буквально с колес.

Другая причина, почему бывшие запасники попадают на передовую без переподготовки - слабая учебная база, не рассчитанная на одновременное обучение такой массы мобилизованных. В cоцсетях можно найти множество видеороликов, где призванные на военную службу жалуются на плохие условия содержания; отсутствие офицеров, инструкторов, внятного распорядка дня; бессмысленные построения и занятие шагистикой вместо нормальной боевой подготовки.

По меньшей мере 18 мобилизованных умерли на призывных пунктах или в военных частях до отправки на фронт.

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидирует Дагестан (319 человек), на второе место вышел Краснодарский край (303 человека), за ним следует Бурятия (297 человек). Для сравнения: известно лишь о 29 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения РФ.

Во многих регионах России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью получить стабильный заработок.

Элитные потери РФ в войне

Также издание сообщило, что по подтвержденным данным, более 2200 погибших - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики. На их подготовку ушли годы тренировок и миллионы долларов.

В одной только операции по неудачной обороне Лимана, как стало известно Би-би-си, погибло целое отделение спецназа ГРУ из Тольятти.

Почему российские военные погибают в Украине

Этот и другие элитные отряды российской армии и Росгвардии несут значительные потери в ходе войны на территории Украины, поскольку их систематически используют для решения несвойственных им задач. Например, разведчиков привлекают для досмотра и проверки улиц в захваченных населенных пунктах, а отряды Росгвардии - для общевойсковых боев и оборонительных действий.

Кого ликвидировали в Украине

Издание также приводит данные о том, что из 7502 установленных российских военных, убитых в Украине, 1278 человек, то есть 17%, - офицеры. Среди погибших - четыре генерала и 39 полковников.

Судя по данным за восемь месяцев, наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Они гибнут в несколько раз чаще, чем их подчиненные.

Еще до начала вторжения в Украину российская армия испытывала нехватку опытных контрактников и недоукомплектованность многих военных частей. По оценке специалистов, РФ вступила в войну, имея в вооруженных силах избыток военной техники и острую нехватку обученного личного состава.

В итоге в ходе войны командиры вынуждены командовать в бою солдатами, как сержанты, лично вести их в атаку или держать с ними оборону вместо того, чтобы руководить боевыми действиями через подчиненных. При этом многие младшие офицеры еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года) и неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных командованием.

К девятому месяцу войны наибольшее число потерь - 21% - приходится на пехоту. А вот доля погибших десантников постепенно снижается. На 14 октября 16% всех установленных погибших - из ВДВ, хотя вплоть до начала августа был каждый пятый. Судя по открытым источникам, многие подразделения ВДВ понесли существенные потери убитыми и раненными, и поэтому уже не могут участвовать в передовых операциях в прежнем объеме.

Российские добровольцы на войне в Украине

Сейчас, по свидетельству источников Би-би-си на передовой, основная штурмовая нагрузка ложится на подразделения ЧВК и отряды тех, кого российские государственные СМИ называют добровольцами (по данным ряда правозащитников, по крайней мере в Чечне, некоторых заставляют записываться в отряды "добровольцев", угрожая серьезными проблемами для близких в случае отказа).

Перед отправкой на фронт отряды "добровольцев" часто проходят лишь 3-10 дней подготовки. Видимо, еще и поэтому такие "добровольцы" продолжают оставаться самой быстрорастущей категорией потерь.

К 14 октября подтверждена информация о ликвидации в Украине по меньшей мере 16 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. Сообщалось о больших очередях на границе с Грузией. Также были мгновенно раскуплены авиабилеты в Турцию, Армению.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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