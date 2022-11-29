Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, но украинские войска держат оборону.

В вечернем обращении он подчеркнул, что, несмотря на чрезвычайно большие потери, российские оккупанты все еще пытаются наступать на Донбассе, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине и имеют планы по движению на юге.

"Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить их намерения. Они говорили, что захватят Донетчину – весной, летом, осенью. На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды", - отметил он.

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Глава государства добавил, что еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и "только богу известно сколько наемников".

"А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виновен в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых. Слава всем, кто воюет за свободу! Слава всем, кто работает ради нашей победы! Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину", - подытожил Зеленский.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 ноября Силы обороны Украины уничтожили уже более 88 тысяч оккупантов.

По данным Генерального штаба, Силы обороны за неделю уничтожили до 70% личного состава одного из подразделений захватчиков в Луганской области.

Аналитики проекта Oryx подсчитали, что армия РФ с 24 февраля потеряла минимум 5800 единиц военной техники. Это лишь визуально подтвержденные данные.

Кроме того, сообщалось, что страна-агрессор уже потеряла две эскадрильи новейших истребителей Су-35.

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