В акватории находятся шесть российских кораблей.

В Черном море враг убрал ракетоносители. В то же время, военные предостерегают: ракетная опасность может возникнуть внезапно, в том числе и с неба, и из-за активности на море и на суше.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", сейчас в акватории находятся шесть российских кораблей, но все ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Актуальна и минно-взрывная угроза вдоль черноморского побережья, в прибрежных водах", - отметили военные, и добавили, что вполне вероятны удары вражеской авиации и дронов - как в дневное, так и в ночное время.

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Что происходит в Черном море

По состоянию на 4 мая 2023 года Россия вдвое сократила количество "калибров" в Черном море. В 11:00 4 мая в Черном море на боевом дежурстве находились семь вражеских кораблей. Среди них - два носителя ракет "Калибр", общий залп которых до 16 ракет.

В Азовском и Средиземном морях ситуация была без изменений. В частности, в Азовском - один корабль, в Средиземном - пять, из которых один - носитель "калибров", общий залп до 4 ракет.

Тогда как в ночь на 4 мая в Черном море враг увеличил группировку до 11 кораблей, среди которых было четыре надводных ракетоносителя.

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