На данный момент на дежурстве - два носителя "Калибров".

В настоящее время в Черном море количество вражеских ракетоносителей сократилось в два раза.

Как сообщили в пресс-центре Командования Военно-морских ВС Украины, по состоянию на 11:00 четверга, в Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей.

Среди них сейчас - два носителя ракет "Калибр", общий залп которых до 16 ракет.

Видео дня

В Азовском и Средиземном морях ситуация без изменений. В частности, в Азовском - один корабль, в Средиземном - пять, из которых один - носитель "Калибров", общий залп до 4 ракет.

Тогда как в ночь на 4 мая в Черном море враг увеличил группировку до 11 кораблей, среди которых было четыре надводных ракетоносителя.

Взрывы в оккупированном Крыму и России - враг меняет логистику

С начала мая 2023 года в оккупированном Крыму и в самой России заметно увеличилось количество случаев "хлопка". В течение этой недели чуть ли не ежедневно неизвестные БПЛА атакуют нефтебазы россиян.

3 мая от удара БПЛА вспыхнула нефтебаза в Тамани Краснодарского края - недалеко от Крымского моста. Пожар ликвидировали только вечером. СМИ писали, что НПЗ обеспечивал Черноморский флот топливом. Сегодня утром, 4 мая, спыхнул другой НПЗ в Краснодарском крае - Ильский. Всего горело 4,5 тысячи кубометров дизтоплива.

Британская разведка замечает, что нарушение работы сети хранения и транспортировки топлива, вероятно, заставит Россию изменить операции по дозаправке, чтобы уменьшить риски атак. Изменения могут касаться дополнительных мер по защите на объектах хранения топлива.

Изменение логистического маршрута боевых кораблей РФ после подрыва нефтебазы в Севастополе 23 апреля подтвердила и спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. "(Россияне) начали больше ориентироваться на Новороссийскую базу, тяготеть к восточным берегам, направлять туда свои ракетоносители, в том числе те, которые переждут шторм", - рассказывала Гуменюк 1 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: