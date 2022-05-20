Что в пятницу, 20 мая, происходит в Одессе и области, узнавайте на УНИАН.

Начались новые сутки противостояния российским захватчикам. Одесса и область уже не раз подвергались атакам врага, есть жертвы среди мирного населения.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Одессе и области в пятницу, 20 мая:

Ранее спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук "подтвердил" слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой о военной технике на территории Одесской киностудии. Он уточyил, что это автомобиль времен Второй мировой войны.

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