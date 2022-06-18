Украинцев вывозят вглубь временно оккупированной территории.

Россия в одностороннем порядке объявляет так называемые "гуманитарные" коридоры якобы для эвакуации украинцев из Северодонецка. Население города депортируют вглубь временно оккупированной территории. А еще такие действий позволяют манипулировать пространством в зоне боевых действий.

Соответствующей информацией поделилась британская разведка в свежем отчете о боевых действиях в Украине на своем официальном аккаунте в Twitter.

"С 14 июня российские и сепаратистские официальные лица утверждают, что они пытаются создать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Северодонецка. Россия имеет прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования объявленных в одностороннем порядке "гуманитарных" коридоров в качестве механизма манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", — сообщили в британской разведке.

В отчете предполагается, что жители Северодонецка с недоверием отнесутся к предложению россиян. Сейчас выходы из города ограничены разрушенными мостами, однако "гуманитарные" коридоры РФ ведут в Сватово, то есть вглубь временно оккупированной территории. Представители британской разведки считают, что в случае отказа рашисты начнут активнее обстреливать мирных жителей в Северодонецке.

О боевых действиях в отчете тоже сказано. За последние 48 часов РФ возобновила попытки продвинуться вперед к югу от Изюма и окружить Северодонецк с севера.

Напомним, в свежей сводке от Генштаба сказано, что оккупанты сосредоточили усилия на трех направлениях — Славянском, Бахмутском и Северодонецком. В отдельных оперативных районах продолжаются сражения. Из-за высоких потерь командование РФ было вынуждено вывести отдельные подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса из зоны боевых действий для восстановления боеспособности.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: