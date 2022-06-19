На территории завода находится почти 40 детей.

Мирные жители, находящиеся в хранилищах завода "Азот" в Северодонецке, отказались от эвакуации.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в эфире телемарафона.

"С ними есть связь. Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят", - сказал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что попросил нацгвардейцев записать видео общения с гражданскими. На кадрах люди подтвердили, что не желают эвакуироваться.

По данным ОВА, в укрытиях "Азота" находится 568 человек, из них 38 детей.

"Люди находятся в укрытиях, их несколько. Это нельзя сравнивать с "Азовсталью". Это не подземный город, это несколько хранилищ, которые отделены между собой никак не связанные. И разное количество людей находится в разных укрытиях", - добавил глава.

По словам Гайдая, пути эвакуации из Луганской области на сегодня существуют, несмотря на подрыв мостов.

Ранее Гайдай заявлял, что ситуация в Луганской области остается стабильно тяжелой, потому что сейчас оккупанты бросили все резервы на два направления и пытаются перерезать и контролировать трассу Лисичанск – Бахмут.

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