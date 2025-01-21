Глава государства также рассказал, с какими проблемами сталкивается Украина на фоне скопления Россией наибольшего количества войск на востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила военную помощь из пакетов, которые объявлялись партнерами еще в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме. Говоря об общей ситуации на фронте, он подчеркнул, что у России не хватило сил вытеснить украинские войска с Курщины.

"Сегодня там более 60 тысяч российских военных. Именно на этом направлении. Кроме этого, было 12 тысяч северных корейцев, 4 тысячи из которых – погибли. Это была стратегия Путина – втянуть в эту войну еще одну страну. Скажу откровенно, что он подписал с Ираном. И там пока не нашли пункта, что он может затянуть иранских военных. Хотя я считаю, в принципе, глобально, Иран уже втянут в эту войну после того, как они начали наносить нам удары по нашей гражданской инфраструктуре, убивать людей – по больницам, по школам, попадали всюду своими дальнобойными дронами", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что Иран дал России лицензии на производство этих дальнобойных дронов на территории России.

Глава государства акцентировал, что Россия хотела захватить и оккупировать город Харьков. Также Путин хотел оккупировать север, и в частности, захватить город Сумы.

"Нам пришлось сделать превентивный удар на Курском направлении, чем мы сделали буферную зону между войсками России и нашим городом Сумы", – добавил Зеленский.

Вместе с тем, как сказал президент Украины, ситуация на востоке сложная. Там Россия держит наибольшее количество своих войск:

"Они давят ежедневно. Вы знаете, что у нас была большая проблема с задержкой – сначала это было голосование Конгресса, потом – были долгие поставки, и даже сейчас те поставки прошлого года еще в пути".

Он добавил, что на востоке украинские защитники борются, и там очень непросто. На других направлениях "россияне провалились". При этом, по его словам, надо подойти к дипломатии, которая приведет к окончанию войны.

"Вопрос, какой она будет? Если дипломатия будет сильной, и после этой дипломатии и после тех или иных форматов переговоров у Украины будут прочные гарантии безопасности, которые сделают невозможным возвращение Путина с войной, то это будет устойчивый, справедливый, сильный мир для Украины, для Европы, как я это говорил, и, если честно, и для Америки. Для всего мира. Но, если будут слабые гарантии безопасности, будет неуверенность, будут только слова – то соответственно и от России вы получите только слова, и они снова вернутся с войной", – убежден Зеленский.

Война в Украине: это стоит знать

Командир Батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко считает, что до конца марта 2025 года кардинальных изменений на поле боя ожидать не стоит. По его словам, боевые действия будут "более чем динамичные" в том числе и в марте 2025 года. В то же время Федоренко уверен, что ничего подобного капитуляции Украины не произойдет.

Издание The Telegraph пишет, что Украина теряет одно из немногих преимуществ на фронте. Авторы утверждают, что до недавнего времени украинские операторы беспилотников могли эффективно уничтожать вражескую технику, но ситуация изменилась.

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