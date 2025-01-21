Федоренко уверен, что ничего подобного капитуляции Украины не произойдет.

Кардинальных изменений на поле боя не стоит ожидать до конца марта. Такое мнение высказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко в эфире Киев24.

Он прогнозирует, что боевые действия будут "более чем динамичные" в том числе и в марте 2025 года.

"Для противника является принципиально важным моментом оккупировать максимальное количество наших территорий до тех пор, пока администрация Белого Дома во главе с Трампом не примут ряд финальных решений как действовать по Украине", - отметил военный.

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Федоренко отметил, что сейчас враг преобладает в живой силе и средствах поражения, однако силы россиян также "стираются".

"Когда ситуация чрезвычайно сложная нам очень важно сохранить единство. Потому что надо выдержать натиск. Так или иначе, враг не сможет так действовать постоянно. После этого "натиска" обязательно будет откат. А до этого времени могут быть приняты правильные решения для возможности усиления наших сил обороны", - сказал комбат.

Военный считает, что наращивание нашего оборонного производства и усиление сил за счет западного вооружения, а также санкции и экономическое влияние на РФ, если оно будет внедрено Соединенными Штатами Америки, заставят страну-агрессора "несколько отлезть". Федоренко отметил:

"Как будет на самом деле, я думаю, что первые мазки станут известны в конце только марта месяца. К тому времени не стоило бы ожидать каких-либо кардинальных изменений как на поле боя, так и в обще-политической международной сфере, что касается войны в Украине".

Он уверен, что за счет наращивания оборонного производства и дальнейшей поддержки стран-союзников Украина сможет достичь перераспределения сил в этой войне.

Федоренко подчеркнул, что сейчас основные силы оккупантов погибают в результате работы дронов как разведывательных, так и ударных. По его словам, сейчас и Украина, и страны Европы наладили производства своих дронов уже без китайских комплектующих. То есть это производство теперь не зависит от Китая, который помогает России вести войну против Украины.

"Так или иначе Украина при поддержке объединенной Европы сможет наращивать свои возможности в дронной отрасли и сдерживать врага на поле боя. Да, будет сложно, но произойдет перераспределение сил и средств с большим объемом помощи от европейских стран", - прокомментировал Федоренко.

Он также отметил, что "не хотел выдавать желаемое за действительное", но считает, что США сейчас будут вынуждены принять решения, направленные на максимальное ослабление РФ.

"Потому что даже прямая встреча, о которой говорил Трамп, которой желает и диктатор Путин, должна происходить на условиях сильного. А чтобы была переговорная позиция Трампа сильной, ему надо иметь все рычаги и инструменты влияния сейчас или потенциально на Российскую Федерацию", - пояснил военный.

Комбат уверен, что "ничего подобного, что связано с капитуляцией Украины" не произойдет. Федоренко добавил:

"Принуждение к определенному перемирию, по моему убеждению, это тоже не реалистичный сценарий".

Война в Украине - позиция Трампа

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент США Дональд Трамп вчера после инаугурации сделал первые заявления. В частности сказал, что хочет завершить войну в Украине как можно быстрее и заявил, что "война между Украиной и Россией вообще не должна была начинаться".

В то же время одним из первых своих указов после инаугурации Трамп на 3 месяца заблокировал помощь любым государствам и организациям до завершения аудита. Как известно, Украина является одним из получателей американской помощи. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что подписанный президентом США указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине.

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