Россия значительно усовершенствовала средства радиоэлектронной борьбы, что затрудняет использование дронов.

Украина постепенно теряет одно из немногих преимуществ на передовой. Еще недавно украинские операторы беспилотников могли эффективно уничтожать вражескую технику, но ситуация изменилась, пишет The Telegraph.

Например, боец с позывным "Дарвин" еще недавно установил личный рекорд, поразив девять российских боевых машин за день. Впрочем Россия значительно усовершенствовала средства радиоэлектронной борьбы, что затрудняет использование дронов. "Дарвин" говорит, что теперь для успешной атаки нужно использовать значительно больше беспилотников. Это влияет на эффективность обороны вдоль фронта, в частности возле Купянска Харьковской области.

Этот стратегически важный город, освобожденный осенью 2022 года, сейчас находится под постоянными обстрелами. Линия фронта находится всего в нескольких километрах, и российские войска постепенно продвигаются. По словам заместителя начальника полиции области Константина Тарасова, более 97% местных жителей эвакуированы, но 2000 человек остаются, подвергая себя опасности.

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"Наш народ погибает. Интенсивность обстрелов только растет", - говорит Тарасов.

Украина теряет преимущество

На окраине Купянска побратимы "Дарвина" из батальона "Ахиллес" 92-й десантно-штурмовой бригады отчаянно пытаются удержать линию вместе с другими подразделениями. В ноябре им удалось оттеснить российские силы после того, как они захватили северо-восточные окраины области.

Но борьба стала намного сложнее, поскольку россияне увеличили свою способность блокировать разведывательные и атакующие беспилотники, которые были таким жизненно важным компонентом операций батальона.

"Мы все еще можем атаковать, но это гораздо сложнее, чем было раньше", - говорит "Дарвин", 21-летний ветеран, который совершил 5000 вылетов беспилотников во время войны.

"Но сейчас вам нужно 100 беспилотников со 100 полезными нагрузками, чтобы кишеть в небе и преодолевать свои препятствия. В результате уровень успеха упал".

Скептицизм в отношении войны

На фоне наступления России поддержка Украины со стороны США может стать условной. Дональд Трамп, вернувшись на политическую арену, заявляет о готовности ограничить помощь Киеву для прекращения войны, даже на невыгодных для Украины условиях.

Трамп хочет вывести Путина на переговоры. Чувствуя, что циферблат истории может смещаться в его сторону, российский диктатор за несколько часов до инаугурации Трампа заявил, что он "открыт к диалогу" по Украине.

На пороге неопределенной новой эры, когда поддержка США под угрозой, украинскому президенту Владимиру Зеленскому, возможно, будет трудно убедить Трампа, что Украина все еще может преобладать в военном плане.

В то время как украинцы обсуждают возможность переговоров, многие не верят в справедливый мир. Один из жителей Купянска отметил: "Конечно, время поговорить. Сколько наших солдат погибло? Сколько зданий разрушено, сколько территории потеряно? Переговоры должны быть между Зеленским и Путиным, а не с участием Трампа. Мы не хотим стать молчаливыми наблюдателями в решении нашей судьбы".

Несмотря на трудности, жители прифронтовых городов, например Константиновки и Покровска, призывают к продолжению борьбы. Валентина, пенсионерка из прифронтового региона, заявила: "Мы хотим мира, но не любой ценой. Отдать землю - это слишком высокая цена".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 19 января Сирский отметил, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы не потерять Покровск. Потери российских войск на Покровском направлении превышают украинские "в разы".

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что россияне передислоцируют свои подразделения с других направлений и стягивают дополнительные силы для усиления наступления на Покровск. По мнению аналитиков, российские войска, скорее всего, продолжат добиваться успехов в охвате Покровска, однако темпы их продвижения останутся медленными.

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