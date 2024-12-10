Он отметил, что бойцы не дают врагу и шанса приблизиться, поэтому техника россиян "гниет просто на полях перед лесами".

Россияне пытаются штурмовать позиции Сил обороны возле Серебрянского леса, применяя различную тактику, однако бойцы не дают врагу ни единого шанса приблизиться.

Как рассказал в эфире "Эспрессо" старший лейтенант, начальник отделения коммуникаций 63-й бригады Ростислав Ящишин, оккупанты применяют два способа атак.

"Первый вариант - самый частый - это малые пехотные группы по 3-5 человек. Их просто посылают на мясо с надеждой на то, что у нас рано или поздно закончатся дроны, или мы устанем их ликвидировать, но это не так. Второй вариант - менее распространенный, но более опасный - это когда враг собирает несколько жестянок и пытается штурмовать наши позиции с помощью механизированной техники: танков, БМП, МТЛБ", - рассказал военный.

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Также вражеские штурмы могут сопровождаться авиационной или артиллерийской поддержкой, отметил он.

Впрочем, добавляет Ящишин, россиянам ничего не удается сделать на этом направлении.

"Мы уже очень долго здесь находимся, хорошо изучили все возможные пути подхода, подъезда и подлета к нашим позициям. Соответственно, с помощью нашей артиллерии, дронов, дистанционного минирования нам удается уничтожать все колонны еще на подъезде", - пояснил он.

Он также отметил, что главным для бойцов является - не допустить вражескую технику к позициям Сил обороны.

"Мы не даем врагу шанса приблизиться и поразить огневыми мощностями наши позиции. Поэтому механизированная техника в огромном количестве гниет просто на полях перед лесами", - добавил он.

Ситуация на фронте - что известно

По данным мониторингового проекта DeepState, российские войска продолжают наступать, и за минувшие сутки враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцево. Российские войска продолжают давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску.

Украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов заявил, что в случае потери Покровска посыплется фронт в Днепропетровской области.

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