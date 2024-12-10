В частности, оккупанты продвинулись в Новотроицком и Шевченко, расширяя выступление в сторону Покровска.

Российские войска продолжают наступать, и за минувшие сутки враг имеет достижения в десяти населенных пунктах. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцевке", - говорится в сообщении. Также оккупанты продвинулись в Новотроицком и Шевченко, расширяя выступ в сторону Покровска.

Ситуация на фронте - последние новости

Как отмечали в DeepState, российские войска продолжают давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску. Как отмечают аналитики, скорее всего, противник, как и на других участках фронта, будет пытаться взять, как минимум, под огневой контроль логистические пути в Покровск и таким образом пробовать завладеть городом.

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Между тем аналитики Forbes отмечают, что тактика РФ в районе Покровска заключается в окружении города. При этом они отмечают, что враг подходит к городу "не с позиции большой силы".

Кроме того, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что оккупанты готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области.

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