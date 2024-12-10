В то же время, ситуация остается критической.

Плохая погода повлияла на темпы продвижения российских захватчиков на Покровском направлении.

Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на "Радио NV".

В частности, у него спросили, что происходит на Покровском направлении, где россияне находятся в 5 км от города Покровск.

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"К сожалению, я должен констатировать, что ситуация там до сих пор критическая. И то, что россияне снизили темпы - это может означать только плохую погоду. Эта плохая погода, прежде всего, влияет на использование беспилотников", - сказал Жирохов.

Он добавил, что в условиях плохой погоды как российские захватчики, так и Силы обороны Украины в разы меньше используют беспилотники.

При этом, по его информации, россияне еще не сожгли свои резервы, но есть данные, что, по крайней мере на восточный фронт переброшены две свежие бригады Сил обороны Украины, которые пытаются сдерживать атаки в районе Новоселовки.

"Там ситуация, и в районе Курахово остается крайне тяжелая. Наступление россиян идет замедленно, но постоянно", - отметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, очень тяжелая ситуация в Часовом Яру и Торецке, где бои идут за каждый квартал. Ситуация достаточно динамичная, потому что один и тот же городской квартал в один день может быть под контролем ВСУ, в следующий - под контролем россиян, а потом снова наоборот.

"Россияне все же продолжают выполнять свою задачу выхода на административные границы Донецкой области", - сказал Жирохов.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что российские захватчики якобы "приблизились к достижению поставленной цели" в войне против Украины. По его словам, оккупационная армия якобы на всех направлениях фронта получила стратегическую инициативу.

По данным мониторингового проекта DeepState, российские войска продолжают наступать, и за минувшие сутки враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцево. Российские войска продолжают давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску. Как отмечают аналитики, скорее всего, противник, как и на других участках фронта, будет пытаться взять, как минимум, под огневой контроль логистические пути в Покровск и таким образом пробовать завладеть городом.

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