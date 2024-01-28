Каждая улица города, через которую продвигались украинские военные, была с боями.

Командир штурмовой роты спецподразделения ГУР МО Kraken с позывным "Чича" заявил, что "бегство" россиян из Купянска является мифом в информационном пространстве.

"Я был в составе первого отделения, которое переходило через мост. Когда мы только перешли мост, мы на первой улице встретились с контактом. И каждая улица, через которую мы продвигались, была с боями. Тот миф, который есть в некоторых информационных пространствах, что русские отходили - это не так. На каждой улице был бой и они имели очень большую артподдержку, которой у нас к сожалению, не было. Она была, но чуточку меньше. С помощью наших командиров, которые профессионально подходят к задачам и решению их, мы имеем успех, который в нас", - сказал он в интервью ТСН.

По его словам, городские бои — это один из самых сложных видов боев, потому что зрение и ощущение военного должны работать на все 101%.

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"Ты должен учесть все моменты, с которых может начаться бой – от ругани собак и треска стекла. Поэтому надо быть бдительным", - сказал военный.

Он также раскрыл детали форсирования реки Оскол. Военный рассказал, что тогда страх был очень велик.

"Потому что ты понимаешь, что форсировать любую реку - это, наверное, самая сложная военная операция. Потому что есть сторона противника и ваша. И ты понимаешь, что как в случае с Купянском есть один вариант Запада, и он будет контролироваться противником. Я не буду разглашать, как именно, но мы это смогли и начали накапливать силы, чтобы продвигаться вперед", - добавил "Чича".

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28 января генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж сообщил, что ВСУ будут иметь возможность освободить ныне оккупированные Россией территории, если получат достаточное количество современного оружия от стран НАТО.

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