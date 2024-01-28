Если партнеры Украины не поспешат, то война НАТО против России станет реальностью.

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж заявил, что ВСУ смогут освободить оккупированные Россией территории, если получат достаточное количество современного оружия от стран НАТО.

"Единственным вариантом не допустить сценария затяжной войны является срочная концентрация высокотехнологичного вооружения для Украины. Это касается каждой страны НАТО. Не передавать Украине старое оборудование и оружие, а передавать современные образцы вооружения. Поэтому сегодня важно понимать, что либо наши партнеры предоставляют Украине современное вооружение и в необходимом количестве, либо война НАТО против России станет реальностью", - сказал он в эфире "Эспрессо".

По словам генерала, вместе с поставками вооружения нужно масштабировать отечественный ВПК.

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"Только одержав победу над Россией на поле боя и остановив намерения Путина вести затяжную войну. Есть реальные механизмы, и их можно реализовать. Некоторые зарубежные СМИ в последнее время пишут о том, что Украина не сможет вернуть оккупированные Россией территории. Это неправильная позиция. Имея все необходимые средства, украинская армия может освободить все оккупированные территории", - подытожил Маломуж.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 27 января, на фронте между Вооруженными силами Украины и россиянами произошло 79 боевых столкновений.

Общие потери России в войне сейчас составляют 382 110 человек, из которых более 700 - погибли вчера.

Бывший командир 4 роты 47-й механизированной бригады Николай Мельник заявил, что Россия подготовилась к украинскому контрнаступления в 2023 году. Зато Украина не учла несколько важных факторов.

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