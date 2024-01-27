Сейчас есть два серьезных направления - Синьковка и Табаевка.

На Купянском направлении оккупанты восстановили интенсивность наступательных действий, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Да, действительно, наши воины отбили около 13 вражеских атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению вновь восстановилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, чуть южнее города Купянск, которое тоже достаточно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", - заявил он.

Он отметил, что враг обстрелял около 15 населенных пунктов – Харьковский, а также Чугуевский район – город Волчанск и населенные пункты вблизи границы. Также Купянск был обстрелян из артиллерии, один человек был ранен.

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По словам Синегубова, в результате российских обстрелов в этом месяце погиб 21 человек в Харьковской области, в том числе ребенок. Кроме того, около 180 человек получили ранения. Среди пострадавших 20 детей. По данным ОВА, за январь из-за атак захватчиков повреждено не менее 200 домов в Харьковской области.

Глава ОВА также не исключил, что россияне могут возобновить наступление на Харьковскую область. Он отмечает, что местные власти и военные должны быть готовы к любым сценариям.

Ситуация на Купянском направлении - что известно

За минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил 13 атак возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, но успеха не имел.

Ранее сообщалось, что 21 января российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крахмальное в 20 км северо-западнее Сватово. В то же время, как отмечал военный эксперт Владислав Селезнев, уход ВСУ от Крахмального не создает угроз ни для Купянска, ни для окружения группировки Сил обороны в этом районе.

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