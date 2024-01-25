Военный рассказал, что через камеру на дроне они увидели, как российские оккупанты начали вязать военного ВСУ.

Аэроразведчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Эдуард рассказал, как с помощью дрона удалось освободить из российского плена нашего бойца.

Он отметил, что все произошло в Серебрянском лесничестве на Луганщине, передает Радио Свобода. Военный рассказал, что когда через камеру на дроне военные смотрели видео в режиме реального времени, то увидели, что большая штурмовая группа противника пошла в атаку на позиции другого подразделения рядом. Начался бой, россиянам удалось зайти в окоп и взять в плен одного из бойцов ВСУ.

"Мы видели из "Мавика" видео (квадрокоптер Mavic 3-ред.) - он (боец ВСУ-ред.) там отстреливался до последнего. Потом понял, что слева, справа по траншее движется противник, поэтому выбора не было у него. Поэтому он решил сдаться в плен, я так понимаю. И мы видели, что его вяжут, кладут в траншею", – рассказал Эдуард.

Видео дня

Ждать завершения штурма аэроразведчики не стали. Как пояснил военный, тогда эти позиции оказались бы под контролем россиян, а пленного и других бойцов ВСУ, которые не успели отойти, оккупанты либо убили бы, либо взяли в плен.

"Было принято решение сразу наносить огневое поражение сбросами с "Мавика". Мы начали... сбрасывать один за другим боеприпасы. Очень много было сразу у них раненых в траншее, 300-х, были 200-е. А остальная штурмовая группа (военных РФ), которая уцелела и по которой не наносилось огневое поражение – сбежали", – вспоминает Эдуард.

Боец показал запись того боя с "Мавика". На видео - украинский военный в окопе, рядом с ним - раненый оккупант. Дальше ситуация начала развиваться по сценарию, которого никто не ожидал.

"У нас был на "Мавике" еще один сброс, прицеплена граната. Мы подлетели, начали смотреть, что он будет делать – жив или нет, этот парень (военный ВСУ). Он лежал в траншее, потом привстал – у него руки были за спиной связаны. Он сам развязался", - рассказал он.

"Пилот [БПЛА] "Кевин" у нас был. Ему дали приказ - как-то вывести этого пленного, чтобы он понял. Он придумал штуку интересную: начал фонарями на "Мавике" мигать... Этот парень увидел, не растерялся. Увидел, что есть сброс, но по нему не работают, то есть свои", – объясняет аэроразведчик.

"И начал выходить сам из траншеи, но не понял, в какую сторону ему идти. Начал спрашивать - показывать руками - направо ему или налево идти. И дрон уже показывал ему направление, куда выходить", - рассказал он.

На кадрах с дрона видно, что украинский боец безоружен. Пока он пытался выбраться к своим, произошел еще один непредвиденный момент. Выяснилось, что дронщики уничтожили не всю штурмовую группу противника.

"... Затем... он застыл на месте. Мы не могли понять – почему он не ползет. Потом, когда подняли камеру дрона чуть выше, увидели, что там стоит противник – один военнослужащий. Он по нему (украинскому военному-ред.) не стрелял. Но показал ему рукой типа "вернись на место", "куда ты идешь?!", - рассказал Эдуард.

Однако аэроразведчики быстро среагировали и с помощью двух сбросов ликвидировали оккупанта.

На последних кадрах видно, как украинский боец уже не ползет, а бежит в сторону укрытия.

"Мы поняли, что он в безопасности, потому что знаем, где наши позиции. И мы знали, где позиции наших соседей. Мы его выводили до тех пор, пока он не отошел на безопасное расстояние, условно, километр. Мы знали, что там есть блиндаж. Он залез в этот блиндаж, и потом группа эвакуационная за ним пришла", – подытожил Эдуард и добавил, что перация по спасению длилась почти час.

Война в Украине: новости

Во время ведения разведки на южном направлении операторы 73-го Морского центра Сил специальных операций обнаружили наблюдательные посты противника и личный состав, находившийся на них.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на фронте между нашими защитниками и россиянами произошло 58 боевых столкновений. По его данным, враг пытался идти в атаки на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и запорожском направлениях

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