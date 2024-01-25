За минувшие сутки произошло почти 60 боевых столкновений.

На фронте продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Захватчики не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов вблизи Тернов, восточнее Дубравы Донецкой области и еще пять атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено семь атак противника неподалеку Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося занарбникам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили четыре атаки врага в районе Авдеевки и еще восемь атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты девять атак.

На шахтерском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отбили атаку противника в районе Работиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил семь безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Удары РФ по Украине 25 января - главные новости

Ночью 25 января под удар со стороны захватчиков оказалась Одесса. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг дважды атаковал город ударными беспилотниками. Он добавил, что есть попадание в промышленный объект, повреждение жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Оккупанты запустили по Украине 14 дронами-камикадзе типа "Шахед", 11 из них были ликвидированы.

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