В дальнейшем это позволит контролировать больше участков на данном направлении.

Во время ведения специальной разведки на южном направлении операторы 73-го Морского центра Сил специальных операций обнаружили наблюдательные посты противника и личный состав, находившийся на них. Об этом ССО сообщили в Telegram.

В частности, отмечается, что для уничтожения врага экипаж БпАК нанес по целям огневое поражение с помощью тепловизионного дрона с системой сброса.

"После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО. Несмотря на плотный вражеский артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия", - говорится в сообщении.

В результате профессиональной работы воинов ССО уничтожены вражеские наблюдательные посты и пятеро военнослужащих противника.

Там подчеркнули, что в дальнейшем это позволит контролировать больше участков на данном направлении.

Война в Украине - ситуация на фронте

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на фронте между нашими защитниками и россиянами произошло 58 боевых столкновений. По его данным, враг пытался идти в атаки на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Захватчики не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников.

Украинские воины за минувшие сутки ликвидировали еще 950 российских захватчиков, и теперь общие потери РФ на 25 января составляют примерно 379 610 человек. Также враг потерял еще 42 боевые бронированные машины, 30 танков, 59 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, одну реактивную систему залпового огня, 35 дронов оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Кроме того, украинцы "минусовали" четыре единицы вражеской спецтехники и 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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