Поскольку самолеты F-16 прибывают на передовую, у Путина есть много причин волноваться.

Внезапная атака Украины под Курском унизила российскую армию. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Издание напоминает, что после более чем двух лет российской военной агрессии Украина находится в наступлении. Так, во вторник утром по меньшей мере 300 украинских военнослужащих пересекли российскую границу в Курске.

"Украинские войска быстро оккупировали 350 квадратных километров территории России и взяли десятки россиян в плен. ... Менее чем за сорок восемь часов Украина захватила больше территории, чем за все злосчастное контрнаступление лета 2023 года", - пишет издание. Видео дня

Отмечается, что наступательные операции Украины на Курском направлении не замедляются. При этом, по мнению экспертов, это наступление имеет три ключевые цели:

отвлечь российские силы от наступательных операций в Донецкой области;

посеять раздор внутри России;

продвигать соглашение по обмену территориями во время будущих переговоров.

В то же время СМИ прогнозирует, что несмотря на свой первоначальный импульс, продвижение Украины в Курске, вероятно, будет недолгим: западное и внутреннее давление, вероятно, заставит Киев изменить курс.

"Тем не менее, наступление на Курск показывает, что Россия не извлекла уроков из молниеносного захвата Ростова Группой Вагнера во время мятежа в июне 2023 года. Кроме предполагаемых угроз уничтожения Украины и применения тактического ядерного оружия, Россия не отреагировала существенно на наступление на Курск. Поскольку самолеты F-16 также прибывают на передовую, у Путина есть много причин для беспокойства", - резюмируют авторы.

Операция в Курской области РФ

Напомним, 6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. На следующий день российские паблики сообщили, что ВСУ взяли под свой контроль ряд населенных пунктов области и продвигаются дальше вглубь РФ.

Впоследствии в РФ заявили, что ВСУ "прорвались" в Курскую область. Есть информация и о десятках взятых в плен в Курской области российских военнослужащих.

Позже появились реакции Белого дома и ЕС на бои в Курской области. Так, представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".

В свою очередь координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США не изменили своей политики относительно разрешения Киеву использовать американское оружие "для противодействия непосредственным угрозам, возникающим по ту сторону границы".

Вас также могут заинтересовать новости:

Путин наконец отреагировал на события в Курской области

Укрпочта анонсировала адрес нового отделения в российской Судже

"Суджанская операция": эксперт подытожил, что раскрыл новый прорыв в РФ