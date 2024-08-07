"Укрпочту" не остановить в обеспечении доставки посылок, прессы и письменной корреспонденции как нашим героическим ВСУ, так и другим клиентам.

Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский уже анонсировал открытие нового отделения в Судже Курской области РФ, где со вчерашнего дня происходят боевые действия и, по сообщению россиян, украинские военные взяли под свой контроль ряд неселенных пунктов. Сообщение о расширении сети отделений Укрпочты Смелянский разместил в Facebook.

"С целью качественной доставки посылок прессы и письменной корреспонденции нашим героическим ВСУ и гражданам РФ, освобожденным от оккупационного режима, АО "Укрпочта" планирует открыть отделение по адресу ул. Советская 12, город Суджа, на месте бывшего отделения почты России", - написал Смелянский.

Он добавил, что о времени и дате открытия отделения сообщит позже, поскольку надо "немного убрать совок и определенные последствия боевых действий". Поэтому советует следить за новостями.

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Троллинг "Укрпочтой" России

Как сообщал УНИАН, Смелянский еще в августе 2022 г. потроллил диктатора Владимира Путина - издал приказ, что Кремль принадлежит Укрпочте. Тогда Смелянский так отреагировал на указы президента РФ о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей. Приказ подписанный Смелянским называется "О признании территории московского Кремля собственностью АО Укрпочта".

Впоследствии Укрпочта ввела в оборот серию почтовых марок, посвященных войне с Россией, первой из которых была известная всем "Русский военный корабль, иди...! Героям слава!".

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