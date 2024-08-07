Российские официальные власти продолжают врать, отметил обозреватель.

Новый прорыв в РФ или так называемая "суджанская операция" уже показала, что у России практически отсутствует контроль границы, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Причем речь идет не о контроле границы в некоем отдаленном регионе в бескрайних просторах страны, а о контроле границы со страной, которую Россия годами демонизировала и на которую напала в 2022 году. То есть, если на этом участке граница даже не на подпорке, то что говорить о границе с Монголией или Китаем?" - задался он вопросом.

Также этот прорыв продемонстрировал, что российские официальные власти продолжают врать, и только когда враньем просто невозможно скрывать критическую ситуацию, они нехотя признаются в провалах, отметил Коваленко.

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"И самое главное - российскому командованию как не хватало ресурсов, так и не хватает. Чтобы решить проблему фронта в 20 км, глубиной до 15 км, оно вынуждено перебрасывать в зону кризиса дополнительные войска, ослабляя другие направления. Двое суток российское командование не может купировать расширение на своей территории зоны контроля, и это показательно для всех наблюдателей за происходящим, как со стороны тех, кого Кремль называет недружественными странами, так и среди тех, кого он считает своими "партнерами" и "друзьями", - добавил эксперт.

Прорыв границы РФ - что сообщалось

Напомним, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области.

Также сообщалось, что 6 августа над Курской областью воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины сбили FPV-дроном российский вертолет Ми-8.

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