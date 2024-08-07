Украина имеет законное право защищаться, заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам.

США не изменили свою политику по поводу разрешения Украине использовать американское оружие "для противодействия непосредственным угрозам, возникающим по ту сторону границы".

Такое заявление журналистам в среду, 7 августа, сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в контексте событий в Курской области РФ, пишет Bloomberg.

По его словам, официальные лица "свяжутся с украинскими коллегами, чтобы лучше понять ситуацию".

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Также на новый прорыв российской границы отреагировали и в Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам. В комментарии "Суспільному" представитель комиссии Петер Стано заявил, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории":

"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности".

Прорыв границы РФ - что сообщалось

Напомним, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области.

7 августа российские Z-паблики сообщили о "захвате ВСУ" газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Через него Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Также появилась информация о том, что четыре бойца СОУ взяли в плен более 40 российских солдат в Курской области.

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