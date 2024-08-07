США не изменили свою политику по поводу разрешения Украине использовать американское оружие "для противодействия непосредственным угрозам, возникающим по ту сторону границы".
Такое заявление журналистам в среду, 7 августа, сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в контексте событий в Курской области РФ, пишет Bloomberg.
По его словам, официальные лица "свяжутся с украинскими коллегами, чтобы лучше понять ситуацию".
Также на новый прорыв российской границы отреагировали и в Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам. В комментарии "Суспільному" представитель комиссии Петер Стано заявил, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории":
"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности".
Прорыв границы РФ - что сообщалось
Напомним, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области.
7 августа российские Z-паблики сообщили о "захвате ВСУ" газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Через него Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.
Также появилась информация о том, что четыре бойца СОУ взяли в плен более 40 российских солдат в Курской области.