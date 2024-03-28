В результате обстрела Центрального района города была повреждена троллейбусная контактная сеть.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего есть погибший и раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Он отметил, что к медикам за помощью обратился мужчина 1987 г.р., который получил ранения во время обстрела Центрального района Херсона.

Также госпитализирована была еще одна раненая в результате вражеского обстрела.

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"У женщины 1984 г.р. минно-взрывная травма. Она дообследуется. Информация уточняется", - написал Мрочко.

Впоследствии начальник МВА сообщил, что на месте обстрела погиб водитель такси.

"На момент вражеской атаки мужчина находился в автомобиле, попавшем в зону взрыва. Соболезнования родным и близким погибшего", - отметил он.

В свою очередь, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин относительно обстрела российскими оккупантами такси отметил, что "двое пассажиров, 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, - ранены".

"Их доставили в больницу, где пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - сообщил он.

Кроме того, Мрочко рассказал, что в результате обстрела Центрального района Херсона российскими войсками с временно оккупированного левого берега была повреждена троллейбусная контактная сеть, из-за чего движение электротранспорта в городе остановлено.

"Специалисты КП "Херсонэлектротранс" завершат восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью. Учтите это при планировании своих перемещений по городу", - призвал начальник МВА.

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Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщал, что оккупанты впервые ударили мощнейшей бомбой по Сумской области. Речь идет об атаке ОДАБ-1500 по Большой Писаревке в Сумской области.

По словам Коваленко, это первое верифицированное применение столь мощной бомбы по Сумщине. Площадь поражения ОДАБ-1500 составляет 500 кв м.

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