Сейчас главной действующей силой в городе являются воздушно-десантные подразделения противника.

Наемники частной военной компании "Вагнер" покинули Бахмут Донецкой области. Сейчас в городе остаются российские десантники и другие силы оккупационных войск.

"Они оттуда вышли, точнее будет сказать – позорно сбежали. Сейчас там главной действующей силой являются воздушно-десантные подразделения противника. И это четкий маркер, насколько для них важен Бахмут и как важно его удержать. Ведь 10 месяцев они его не могли взять и не взяли до конца. И очень быстро его потерять – это было бы пиком унижения", – подчеркнул в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он добавил, что наряду с десантными подразделениями в Бахмуте до сих пор есть пехотные подразделения российских оккупационных войск. Также там присутствуют представители других ЧВК, которые связаны с Минобороны РФ, и набранные из уголовников штурмовые роты "Шторм Z".

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Война в Украине: важные новости

26 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили село Ровнополь Донецкой области. Оно находилось под оккупацией с марта 2022 года.

В Силах обороны Украины рассказали детали об освобождении Ровнополя. Село было окружено минными полями, из-за чего украинским воинам пришлось пробивать коридоры для деоккупации населенного пункта.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ отметили, что в течение суток враг пытался наступать на четырех направлениях: Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Эти попытки были безуспешными.

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