Россияне пытались наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российские захватчики в течение суток безуспешно наступали на четырех направлениях. Всего на фронте произошло 35 боевых столкновений.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях-в течение суток произошло более 35 боевых столкновений", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Как отметили в Генштабе, на Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Кроме того, на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, а также спорного и Раздолевки Донецкой области.

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При этом, на Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Враг нанес авиаудары в районах Соледара и Белой Горы Донецкой области. Также на Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Они нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного.

Кроме того, на Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, но успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. На шахтерском направлении подразделения сил обороны Украины освободили из-под оккупации село Равнополь Донецкой области.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Алешек.

Потери России в Украине - последние новости

По итогам прошлой недели на фронте общие потери Вооруженных сил Украины убитыми оказались в восемь раз ниже, чем у российской оккупационной армии

Отмечается, что за неделю украинская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага, что значительно снизило возможности врага бороться с нашей авиацией и БПЛА. Поражены 11 вражеских пунктов управления и семь складов с боеприпасами.

Общие боевые потери захватчиков по состоянию на 26 июня 2023 года ориентировочно составили 225 580 человек.

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