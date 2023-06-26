Ровнополь был в сплошном окружении минных полей, отметили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Силы обороны Украины пробивали коридоры сквозь минные поля для деоккупации населенного пункта Ровнополь Донецкой области.

В результате слаженных действий и четкого выполнения плана, воинские части и их ударные подразделения Сил обороны Таврического направления взяли под контроль населенный пункт Ровнополь, рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его словам, освобожденное село было в сплошном окружении минных полей и украинским защитникам пришлось пробивать коридоры для деоккупации. "Деоккупировано село на границе Донецкой и Запорожской областей и Великоновоселковской громады Донецкой области. В Ровнополе не было ни одного гражданского, поскольку населенный пункт разрушен почти полностью. Единственная проблема в том, что со всех сторон он был окружен минными полями, очень сложного характера. Войска пробили коридоры, и, собственно, таким образом произошла деоккупация. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, и у минеров очень много работы", - отметил Шершень.

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Представитель Сил обороны Таврического направления отметил, что минные поля являются очень серьезной проблемой, с которой сталкиваются Силы обороны, и рассказал о средствах минирования, которые использует противник, пытаясь навредить продвижению украинских Вооруженных сил.

"Да, это проблема. Заминирован весь передний край - это однозначно. Перед вражескими позициями они все, что могли, заминировали. И вручную мины устанавливались, если была возможность, то они ее также использовали. Средства для минирования, например, прицепной минный заградитель или гусеничный минный заградитель... Дистанционно минировалась территория, такое тоже довольно часто практикуется врагом. Есть такая инженерная машина дистанционного минирования "Земледелие", - сказал он.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты минируют территории дистанционным способом, с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня, осуществляя так называемое кассетное минирование.

"С помощью "Ураганов" и "Смерчей" происходит это кассетное минирование. Выпускают заряды кассет, они развеиваются хаотично... Это применяется тогда, когда нужно перекрыть направления движения, а мы же говорим о наших контрнаступательных действиях. Или, когда направляют на нас на соответствующем направлении, какую-то ловушку или засаду организуют. Соответственно тогда тоже применяется (врагом - УНИАН) дистанционное минирование. Это также они используют, чтобы быстро перекрыть площади и чтобы исключить эвакуацию или перемещение нашей техники, прикрыть фланги. Дистанционное минирование - это тоже определенная проблема для нас, но мы знаем как ее решать", - подчеркнул Шершень.

Контрнаступление Украины - новости, которые сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН сегодня, 26 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области, этот населенный пункт был оккупирован россиянами в марте 2022 года.

Маляр подчеркнула, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке страны. С момента начала наступления на юге освобожденная площадь составляет 130 кв. км. На востоке ВСУ продвинулись вперед на всех направлениях на 1-2 км.

За две недели контрнаступления украинские защитники освободили восемь населенных пунктов.

Также сегодня, 26 июня, в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили об успешных наступательных действиях войск и ударных подразделений группировки "Таврия" на Мелитопольском направлении и продвижении на полтора километра вглубь позиций РФ.

Как сообщалось ранее, 20 июня Анна Маляр отмечала, что на юге российские оккупанты сплошь заминируют поля, чем создают препятствия не только для ВСУ, но и подвергают опасности гражданских жителей.

22 июня руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсонской области российские оккупанты подрываются на своих же минах, возвращаясь на позиции, которые покинули из-за затопления вследствие подрыва Каховской ГЭС. Она отмечала, что враг не жалеет даже своих.

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