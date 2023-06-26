О новом успехе Сил обороны Украины сообщила Анна Маляр.

Украинские защитники освободили от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Контрнаступление ВСУ - успехи украинских бойцов

Напомним, на днях заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила, что ВСУ освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Видео дня

Сообщалось, что за две недели контрнаступления украинские защитники освободили восемь населенных пунктов. В списке - Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Известно, что на юге с момента начала наступления освобожденная площадь составляет 130 кв. км. Маляр сообщила, что в течение недели на фронте развивались параллельно как наступательные усилия ВСУ на юге и востоке, так и наступательные действия россиян - на востоке.

По ее словам, по итогам прошедшей недели на фронте общие потери ВСУ убитыми оказались в восемь раз ниже, чем у российской оккупационной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: