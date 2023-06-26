Коваленко оценил развитие событий на разных участках фронта.

Украинские военные продвигаются на нескольких направлениях на передовой. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что в Запорожской области наши защитники прорывают полосу обеспечения врага, а в Бахмуте Донецкой области события происходят уже в самом городе.

"Запорожская область – прежде всего мы сейчас наблюдаем прорыв поступательный и достаточно выверенный. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть выход... хотя, в принципе, по некоторым направлениям мы уже видим выход Сил обороны Украины ко второй линии обороны, то есть к основной линии обороны российских оккупантов", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт добавил, что довольно интересно складывается ситуация на плацдарме Бахмута. Наши военные начали с новой силой обваливать фланги российских оккупантов. Коваленко подчеркнул, что успехи есть не только на флангах.

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"Ведь то, что сейчас развивается в районе Бахмута, – это не только северо-западный и юго-западный сектора, это еще и сам город. В самом городе также начались интересные действия со стороны Сил обороны Украины, которые начали возвращать под свой контроль те или иные позиции. Больше подробностей, я думаю, в ближайшее время будет от официальных лиц, но тенденция очень положительная", – отметил обозреватель.

В то же время направления Кременная – Лиман – Сватово – Купянск противник использовал, чтобы отвлечь внимание Сил обороны и оттянуть часть ресурсов от Запорожского и Донецкого плацдармов. Однако это им не удалось, поскольку Генштаб уже давно подготовил позиции для обороны на этом участке. Любые попытки наступления со стороны оккупационных войск были предсказуемы, поэтому врага были готовы встретить.

"Безусловно, сложно. Безусловно, там очень серьезный натиск, но они наступают с открытых позиций, которые хорошо нам известны. В то время как Силы обороны Украины обустроили фактически все линии обороны в закрытых позициях, и россиянам сейчас даже имитировать довольно-таки непросто. Они просто растрачивают свой ресурс, который у них был накоплен еще с конца 2022 года на этом участке", – резюмировал Коваленко.

Наступление ВСУ: важные новости с передовой

Украинские воины зачистили плацдарм оккупантов на Западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Операцию проводили защитники 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили село Ровнополь в Донецкой области. Его оккупанты захватили еще в первые недели вторжения – в марте 2022 года.

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