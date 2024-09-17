Там отметили, что украинско-российская граница очень большая и она уязвима, и "поэтому перенос войны в РФ является достаточно разумной тактикой".

Одним из вызовов, с которыми Украина столкнулась, является меньшее количество ресурсов, как живой силы, так и денег для ведения войны. Украина должна пытаться избежать так называемой войны на истощение.

Такое мнение высказал бывший командующий ВВС Великобритании Шон Белл в интервью Радио Свобода. "Украина должна искать другой путь воевать. Сейчас РФ медленно продвигается вперед на Донбассе. Все сообщения свидетельствуют о том, что они несут огромные потери, более 1000 [людей] в день. Даже в Бахмуте, который называли самой кровопролитной битвой со времен Второй мировой войны, было менее 1000 убитых в день. Так что Россия просто очень, очень сильно давит. Им безразлично, сколько солдат будет убито", - поделился мнением военный.

Белл отметил, что с этим ВСУ могут бороться путем нанесения "максимально возможной боли России", подлавливая врага тогда, когда он достигает каких-либо целей, ведь именно тогда он уязвим. А другой способ - это воевать асимметрично.

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Также он оценил ситуацию вокруг Крыма. По словам Белла, надо было как-то избавиться от Черноморского флота и Украина достаточно эффективно это сделала. "Надо также создать угрозу для линий связи с Крымом, таких как Керченский мост. Украина также продемонстрировала, что способна уничтожить его. Также необходимо иметь возможность атаковать зенитно-ракетные системы и радары в Крыму, которые обеспечивают часть обороны. Украина тоже это сделала", - констатировал он.

Итак, как отметил военный, есть способы, которыми Украина может пытаться асимметрично усилить давление на оккупантов. "Думаю, что ВСУ также пытаются сделать это с Курской областью, они забирают часть земли и ставят Путина в неудобное положение, а затем принуждают к несколько иному подходу.

Белл отметил, что украинско-российская граница очень большая и она уязвима, и "поэтому перенос войны в РФ является достаточно разумной тактикой".

"Не могу знать, что на самом деле собирается делать Украина. Но найти способы воевать по-другому - использовать беспилотники для нападения на российскую нефтяную инфраструктуру; использовать беспилотники для нападения на аэродромы и центры материально-технического снабжения; изобрести собственную баллистическую ракету, что, как мы понимаем, Украина сделала; изобрести беспилотники дальнего радиуса действия, что, как мы понимаем, они также сделали - все это усиливает давление на президента Путина, потому что он лучше оснащен для обычного конфликта, войны на истощение", - отметил он.

Война в Украине: новости

На днях подразделения Военно-Морских сил ВСУ нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. По подтвержденным данным, в результате удара были уничтожены как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.