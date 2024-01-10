Эксперты считают, что войска РФ могут активизировать усилия по захвату Купянска.

Власти Российской Федерации намерены создать в Харьковской области "буферную зону". В связи с этим участились призывы к проведению крупномасштабной наступательной операции со стороны Белгородской области.

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские военные неспособны провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе.

Эксперты привели слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова от 9 января, когда он заявил, что войска РФ сделают все, чтобы предотвратить украинский неприцельный огонь в Белгородской области России. Российские источники воспользовались комментариями Пескова, чтобы призвать российские силы создать "буферную зону" глубиной до 15 км в Харьковской области, чтобы оттеснить украинские РСЗО и артиллерию от международной границы с Белгородской областью.

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Российские ультранационалисты регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства ограниченными трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область.

Российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабным оперативным мероприятием, которое потребовало бы группировки сил, намного большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем те, что российские силы в настоящее время сосредоточены вдоль всей международной границы с Украиной, и в первую очередь в Белгородской области.

По оценкам ISW, российские силы могут активизировать усилия по захвату Купянска в Харьковской области в ближайшие недели и что российская группировка на этом направлении представляется более подходящей для проведения интенсивных наступательных действий, чем в других местах на территории Украины или вдоль международной границы.

В настоящее время российские военные, вероятно, способны проводить в Харьковской области только действия тактического уровня, которые в лучшем случае будут служить для отвлечения от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Синьковки Харьковской области оккупанты пытались улучшить тактическое положение, наши бойцы отбили четыре атаки.

Кроме того, захватчики нанесли авиаудары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, Песчаного и Берестового Харьковщины. Также под огнем артиллерии и минометов оказались около 10 населенных пунктов.

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