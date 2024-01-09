ВСУ отбили более 20 атак.

Российские оккупанты в течение суток атаковали на нескольких направлениях, десятки атак были отбиты Силами обороны Украины.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 64 боевых столкновения.

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"На Купянском направлении силы обороны отбили четыре атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, песчаного, Берестового Харьковской области", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении ВСУ отбили четыре атаки врага в районах восточнее Тернов и Веселого Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе Нового Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

Кроме того, на Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отбили три атаки противника в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались более 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении наши защитники отбили 10 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 11 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 14 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

"На Шахтерском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Но артиллерийским и минометным обстрелам там подверглись более 15 населенных пунктов.

Среди прочего, отмечается, что захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил девять безуспешных штурмовых действий на позиции украинских войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят врагу значительные потери.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов. Также враг нанес авиационный удар в районе Веселого Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 9 января, руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заметил, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, на Авдеевском направлении и дальше горячо, враг продолжает атаковать.

Он отметил, что сейчас там минус 15 и почти сутки очень сильно падал снег. Местами его там - до полуметра. Это затрудняет ведение боевых действий как со стороны ВСУ, так и врагом. Поскольку украинские войска там находятся в обороне, то оккупанты в основном пытаются штурмовать.

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