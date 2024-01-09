Враг прилагает много усилий для того, чтобы продвинуться в сторону Купянска, подчеркнул эксперт.

Российские оккупанты уже длительное время пытаются наступать на Купянском направлении, в Купянском районе Харьковской области идут кровопролитные бои вокруг села Синьковка.

Противники пытаются наступать, прилагают много усилий для того, чтобы продвинуться в сторону Купянска, поскольку этот город для них очень важен с точки зрения логистики, рассказал военный аналитик Денис Попович в эфире "Киев24".

"Он его готовит (наступление, - Ред.), и он пытается наступать с лета на Купянском направлении. Фактически, если мы вообще вспомним историю всей этой ситуации вокруг Купянска, то еще фактически год назад - в марте они пытались там наступать в рамках их наступления под Бахмутом. Потом еще у них были попытки летом и, начиная с осени, уже почти три месяца они там наступают, и арена боевых действий вокруг Синьковки - там ужасные боевые действия идут, кровопролитные", - сказал эксперт.

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Попович подчеркнул, что на Купянском направлении враг "наступает и бросает все усилия для того, чтобы продвинуться в сторону Купянска. "...им (оккупантам, - Ред.) этот город нужен для того, чтобы дальше попытаться развить наступление к административным границам Донецкой области. То есть это с точки зрения логистики им Купянск очень важен", - добавил аналитик.

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В начале января бывший заместитель руководителя Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко говорил, что враг активизировался на Купянском направлении. По его словам, россияне перегруппировываются. Офицер полагает, что сейчас нет угрозы для Харькова. Романенко считает, что действия противников в первую очередь, действия врага пока касаются борьбы за Купянск.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал, возможно ли повторное наступление на Киев из Беларуси. По его мнению, для этого у РФ нет достаточного количества сил.

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