Отмечается, что в Бахмуте враг проявляет высокую интенсивность действий и несет большие потери.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что к участию в боях за Бахмут Донецкой области российские оккупанты привлекают самые профессиональные подразделения. В частности, участие в боях принимают и десантно-штурмовые отряды.

"В боях за Бахмут враг привлекает самые профессиональные свои подразделения. Это не только "вагнеровцы", но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем, они несут значительные потери. В Бахмуте враг проявляет высокую интенсивность действий. Применяет максимум усилий. Это требует соответствующих оборонных мер с нашей стороны и оперативных решений", – сообщила она в Telegram.

Заместитель министра подчеркнула, что в течение уходящих суток на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия.

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"Самые ожесточенные бои среди указанных участков продолжаются за Марьинку. Наши воины не дают возможности врагу продвигаться и достичь поставленных целей", – отметила она.

По словам Маляр, сейчас ситуация контролируемая, командование постоянно работает в зоне боевых действий, штабы работают круглосуточно.

Война в Украине: важные новости

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что деоккупация украинского полуострова будет проводиться военным путем. Она подчеркнула, что после освобождения Крыма там сразу заработают военные администрации, которые позже будут трансформированы в военно-гражданские, а затем и в гражданские.

Кроме того, враг продолжает нести огромные потери на войне, которую развязал против нашего государства. Так, по состоянию на апрель 2023 года украинские защитники лишили россиян более 10 тысяч единиц военной техники. Отмечается, что ВСУ затрофеили 2834 единицы российской военной техники.

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