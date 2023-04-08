Перед Украиной стоит непростая задача возвращения Крыма под свою юрисдикцию.

Освобождение Крыма произойдет военным путем. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью "Крым.Реалии".

Она отметила, что попытки дипломатического решения конфликта потерпели фиаско – Кремль отказывался обсуждать Крым до полномасштабного вторжения, отказывается и сейчас.

"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры но, мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", – заявила Ташева.

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По ее словам, сразу после освобождения полуострова там появятся военные администрации, которые позднее будут трансформированы в военно-гражданские и затем в гражданские.

Бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко в комментарии изданию отметил, что украинское государство до сих пор не определило четких критериев, кого в Крыму будут судить как коллаборантов, а кого наказание не коснется.

"Нам сегодня необходимо разделить людей, которые живут на территории Крыма, на лагеря, определить тех, кто пойдет в тюрьму – это Аксенов и Константинов и им подобные. И большой лагерь, это два миллиона людей, которые должны понять, что украинское государство их считает жертвами", – отметил Сенченко.

По его словам отсутствие четких критериев, кто есть коллаборант, в случае с Крымом дает оккупантам возможность спекулировать на этой теме, запугивая население поголовными репрессиями после возвращения украинской власти.

Перспективы освобождения Крыма

Ранее на этой неделе президент Бразилии Луис да Силва заявил, что Украина должна оставить Крым за Россией ради завершения войны. По его словам, "Зеленский не может хотеть всего", а "миру нужен покой".

Реагируя на это заявление, президент Зеленский назвал освобождение Крыма безальтернативным. Он отметил, что в Крыму Россия занимается репрессиями и убийствами.

По мнению отставного командующего войсками США Бена Ходжеса, именно Крым станет стратегической целью украинского контрнаступления. Он уверен, что уничтожение российских войск в районе Бахмута не даст того эффекта, который даст выход ВСУ к Азовскому морю и Крыму.

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