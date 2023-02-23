Украинские бойцы каждый день героически защищают нашу страну.

В Министерстве обороны Украины назвали 10 главных побед украинских защитников за год полномасштабного вторжения Российской Федерации. Бойцы ВСУ каждый день защищают Украину от захватчиков.

По словам замминистра обороны Анну Маляр главными победами стало:

оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года;

сопротивление украинцев на временно захваченных РФ территориях;

освобождение от армии РФ севера Украины и полная деоккупация Киевской, Черниговской и Сумской областей;

уничтожение крейсера "Москва";

освобождение острова Змеиный;

уничтожение логистики российских войск на юге и востоке Украины в июне и августе;

освобождение Харьковской области в сентябре-октябре;

освобождение части Херсонской области в сентябре-октябре;

успешная работа сил ПВО;

сдерживание наступления оккупантов на востоке Украины.

Ситуация на фронте по состоянию на 23 февраля - что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне увеличивают численность личного состава для наступления. Они сосредоточились на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Всего за сутки бойцы ВСУ отбили около 90 атак российских оккупантов на пяти направлениях.

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При этом авиация Украины нанесла 10 ударов по позициям оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по двум районам сосредоточения живой силы противника.

Таким образом общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 145 850 человек.

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