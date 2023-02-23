Российские войска нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, а также совершили 37 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили около 90 атак российских оккупантов на пяти направлениях.

Россия свои основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 23 февраля.

В то же время российские войска нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Снова пострадали мирные города и села и гражданские граждане. Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", - отмечается в сообщении.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок там не обнаружено. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии семь населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, а также 18 районов населенных пунктов на Харьковщине.

"На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка", - сообщили в Генштабе и добавили, что враг осуществил артиллерийские обстрелы по районам пяти населенных пунктов Харьковской области, шести - Луганской и двух - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Берховка, ягодное, Малоильиновка и Бахмут.

"Активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки.

"Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы четырех населенных пунктов в Донецкой области, пяти - в Запорожской и двух - на Днепропетровщине.

"На Херсонском направлении от артиллерийского огня русских оккупационных войск пострадали город Херсон, а также, в частности, Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики увеличивают численность личного состава для ведения наступательных действий. Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Вместе с тем, авиация Украины нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

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