За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили около 90 атак российских оккупантов на пяти направлениях.
Россия свои основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 23 февраля.
В то же время российские войска нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Снова пострадали мирные города и села и гражданские граждане. Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", - отмечается в сообщении.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок там не обнаружено. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии семь населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, а также 18 районов населенных пунктов на Харьковщине.
"На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка", - сообщили в Генштабе и добавили, что враг осуществил артиллерийские обстрелы по районам пяти населенных пунктов Харьковской области, шести - Луганской и двух - Донецкой.
На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Берховка, ягодное, Малоильиновка и Бахмут.
"Активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки.
"Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов", - отметили в Генштабе.
На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы четырех населенных пунктов в Донецкой области, пяти - в Запорожской и двух - на Днепропетровщине.
"На Херсонском направлении от артиллерийского огня русских оккупационных войск пострадали город Херсон, а также, в частности, Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики увеличивают численность личного состава для ведения наступательных действий. Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Вместе с тем, авиация Украины нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.