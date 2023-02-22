Ракетные войска и артиллерия Украины в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы противника.

Авиация Украины нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника", - говорится в сводке.

Война новости - актуальное на 22 февраля

Оккупанты сегодня продолжили наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. Генштаб констатирует, что Россия наращивает обороты наступления.

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Возле Кременной враг накануне пытался прорвать оборонительные позиции украинских воинов, но наступление не удалось. А на Бахмутском направлении захватчики не бросают в бой технику - только пехоту. Вместе с тем ДРГ пытались прорваться в Харьковскую область.

В то же время на юге РФ углубляет оборонительные рубежи. Россияне пытаются отодвинуться от левого берега Днепра, выезжая туда исключительно для обустройства огневых позиций.

По мнению экспертов, Кремль уже начал крупное наступление на востоке Украины, однако его масштаб зависит от ограниченных ресурсов Москвы в технике и живой силе.

Так, оккупанты были вынуждены "сбавить обороты" в штурмах на Угледарском направлении после того, как элитная 155-я бригада морпехов была полностью разгромлена кулаком ВСУ.

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