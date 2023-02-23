Также за сутки ВСУ уничтожили 24 боевые бронированные машины и 16 российских танков.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще почти 800 российских оккупантов.

Как говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 145 тыс. 850 (+790 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 3 тыс. 350 (+16) единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 593 (+24), артиллерийских систем - 2 тыс. 352 (+7), реактивных систем залпового огня - 471.

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Средств противовоздушной обороны оккупантов было уничтожено 244 (+1) единицы, самолет - 299, вертолетов - 287, беспилотники оперативно-тактического уровня - 2 тыс. 29 (+3) крылатых ракет - 873.

Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 18, автомобильной техники и автоцистерн - 5 тыс. 215 (+3), специальной техники - 228 (+2).

В Генеральном штабе ВСУ добавили, что данные о потерях российских войск уточняются.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удара по зенитно-ракетному комплексу РФ на огневой позиции.

Также за сутки ВСУ отбили около 90 атак российских оккупантов на пяти направлениях.

Основные усилия Россия сосредотачивает на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.