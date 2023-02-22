Российские захватчики продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские захватчики увеличивают численность оккупационного личного состава для ведения наступательных действий, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава", - говорится в сводке.

Отмечается, что в течение суток противник нанес девять ракетных ударов, четыре из которых - по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник и в дальнейшем сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

При этом враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; четырех населенных пунктов Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов Харьковской области. Среди них - Тимофеевка, Старица, Волчанск.

Также на Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий и предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголевки. Российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестовое Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Ямполовка Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов.

В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов.

На Запорожском направлении огневого поражения подверглись районы населенных пунктов Времевка, Новоселка, Новополь Донецкой области; пяти населенных пунктов Запорожской области и Высшетарасовка Днепропетровской области.

К тому же, на Херсонском направлении от артиллерийского огня русских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонской области, которые находятся на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.

Наступление России 2023 - что известно

Эксперты констатировали начало нового наступления России на Донбассе. Уже некоторое время активные бои продолжаются на пяти направлениях.

Однако, как пишет западная пресса, у Кремля пока нет больших ресурсов, чтобы расширить наступательные действия.

На Угледарском направлении РФ во время штурмов потерпела сокрушительное поражение - 155-я бригада российских морпехов была полностью разбита.

Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта 2023 года.

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