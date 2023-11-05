Оккупанты продолжили наступательные операции в районе Авдеевки. В свою очередь ВСУ контратаковали российские наступления.

ВСУ продолжили наступательные действия под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). По некоторым данным, как отметили аналитики, ВСУ продвинулись вдоль линии леса к северу от Клищевки в 7 км к юго-западу от Бахмута и закрепляются в этом районе.

При этом оккупанты продолжили наступление к северу и югу от Бахмута, но не добились каких-либо успехов. В частности, российские войска предприняли наземную атаку в районе Берховского водохранилища, но безуспешно. Как отмечается в обзоре ISW, на северном фланге Бахмута действуют подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот), а также элементы российского отряда спецназа "Викинг".

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Кроме того, оккупанты продолжили наступательные операции в районе Авдеевки и добились успехов. На геолоцированных кадрах видно, что оккупанты незначительно продвинулись в направлении железной дороги к юго-востоку от Степового и продвинулись к западу от Красногоровки.

В свою очередь ВСУ контратаковали российские наступления на Авдеевском направлении, особенно в районе железной дороги к северу от Авдеевки.

Аналитики обратили внимание, что российские военкоры утверждали, якобы их военные рыли туннели, чтобы уничтожить украинские позиции и нанести внезапный удар на Авдеевском направлении. Сообщается, что члены российского нерегулярного вооруженного формирования "Дикия дивизия", частично укомплектованного экс-наемниками ЧВК "Вагнер", выкопали 160-метровый туннель и использовали его для подрыва украинской позиции, но правда, непонятно какой.

Также аналитики добавили, что российские войска потеряли около 200 единиц бронетехники при проведении наступательных операций на Авдеевском направлении за последние три недели.

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка и в районе Угледара, но не добились каких-либо успехов.

Ситуация на фронте: новости

На Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Хромового, Клещиевки и Андреевки, где украинские защитники отбили около 10 атак противника.

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