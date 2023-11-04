У оккупантов серьезные заграждения, которые трудно преодолевать.

Ситуация в районе Бахмута непростая, но контролируемая, российские оккупанты безуспешно пытаются улучшить тактическое положение.

Об этом сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов в эфире телемарафона. Он отметил, что в целом ситуация в районе Бахмута контролируемая, но это не значит, что противник спит. "Враг пытается очень активно использовать свои преимущества - большое количество личного состава и средств, в частности, артиллерийского вооружения, боеприпасов к ним. Пытается создать напряжение на переднем крае, взять инициативу и в некоторых случаях переходит к штурмовым и рейдовым действиям, чтобы улучшить свое тактическое положение. Но в целом успеха у врага нет", - подчеркнул Кудряшов.

Он отмечает, что в начале этого года противник на Бахмутском направлении имел инициативу, очень сильно давил, в том числе благодаря так называемому ЧВК "Вагнер", которого сегодня не существует, но уже весенне-летняя кампания закончилась результативными действиями ВСУ – освобождение Андреевки, Клещиевки и мощное продвижение на фланге Бахмута. По его словам, после этого противник пытался восстановить утраченное положение, отбросить силы обороны от железной дороги возле Бахмута, но безуспешно. "Сегодня мы достаточно прочно стоим на фланге, но это не значит, что у врага нет мотивов реализовать наступательные действия, потому что ему нужны, в том числе медийные победы, на этом направлении, поэтому он будет пытаться усиливать передний край", - сказал Кудряшов.

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Он отмечает, что противник умеет делать укрепления и это очень сильно замедляет наступление Сил обороны.

"Враг использует как комбинированные минные поля, так и скрытые противотанковые минные поля, использует оперативный контроль в небе, чтобы поражать нашу пехоту и технику управляемыми авиационными боеприсами, в том числе Ланцетом", - отметил он.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ также рассказал, что оккупанты роют норы, то есть выкапывают глубокие дыры в земле, в которых находятся круглосуточно и даже там справляют естественные потребности.

"И врага очень трудно выбить из таких укреплений, в которых он достаточно глубоко сидит", - добавил он.

Кудряшов отметил, что также на сегодня логистика с подвозом резервов у врага не сильно затруднена.

Ситуация в районе Бахмута

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении оккупанты в очередной раз тщетно пытались восстановить утраченное положение неподалеку Клещиевки, где защитники Украины отбили около 10 атак. Также захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. В свою очередь, ВСУ продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Украинские войска наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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