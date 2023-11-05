За прошедшие сутки произошло более 80 боестолкновений.

Силы обороны Украины стойко держат оборону в районе Авдеевки и закрепляются на новых рубежах возле Бахмута.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. "За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений", - говорится в сводке. Так, в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где украинские защитники отбили около 10 атак противника.

Кроме того, на Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Здесь украинские воины отбили четыре атаки противника.

Видео дня

Вместе с тем, на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Хромового, Клещиевки и Андреевки, где украинские защитники отбили около 10 атак противника. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, успеха не имели. В то же время, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки. Украинские воины в этой местности отбили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

При этом, на Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине: новости

1 ноября в свет вышла статья Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он рассказал о текущей ситуации на войне. Главнокомандующий заявил, что в войне прорыва защиты российских оккупантов не будет, поэтому линия фронта не изменится. Он подчеркнул, что для победы Украине нужны новейшие технологии. Залужный сообщил, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, играющую на руку РФ.

Как считают американские аналитики Института изучения войны, колонка Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционном характере войны в Украине четко очерчивает его соображения относительно изменений, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны.

Вас также могут заинтересовать новости: