Украинская делегация до сих пор не может понять логику российских переговорщиков, говорит Подоляк.

Российская делегация отказывается комментировать зверства своей армии в Буче, удар по вокзалу в Краматорске и другие военные преступления в Украине. Россияне винят в этом "нацистов" и называют "спектаклем актеров Голливуда".

Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с РФ, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Настоящего времени".

По его словам, Россия отказалась взять на себя ответственность за удар по Краматорску, распространяя фейки.

"Я не понимаю этого возражения. Ведь к России есть юридические претензии за нарушение правил и обычаев ведения войны. А это конкретные уголовные дела, поданные в международные трибуналы. И туда будут попадать конкретные командиры, определенные исполнители. Поэтому им не удастся уже, как было в 2014 году, отсидеться где-то в стороне. Поэтому я не понимаю, зачем они каждый раз по сути делают одно и то же: они умышленно убивают мирных граждан, чтобы что? Чтобы своим гражданам сказать: "Смотрите, "украинские нацисты" стреляют в мирных граждан"? Я эту логику до сих пор не могу понять", - заявил Подоляк.

Он добавил, что ракету, которая ударила по вокзалу Краматорска, выпустили с территории "ДНР" в городе Шахтерск.

Подоляк подчеркнул, что РФ целенаправленно совершает массовые убийства мирных украинцев. В то же время российские переговорщики упорно это отрицают.

"По обсуждению вопросов Буче, Гостомелю, Ирпене, Макарова, Бородянки, Краматорска – мы, конечно, каждый раз поднимаем эти вопросы. Но российские делегации или представители той или иной части российских подгрупп делают вид, как это заведено в Российской Федерации, что они живут в параллельной реальности или на планете Марс, и что у них этого нет. Они, мягко говоря, не слишком реагируют в нормальном человеческом понимании слова на любые претензии, которые задокументированы с точки зрения преступлений. "Они не атакуют, они вообще не воюют". Я думаю, что недели через две они будут говорить, что их солдат на территории Украины нет, и "это вообще неустановленные зеленые человечки", как они любят говорить: "Мы даже не знаем, к какому гражданству они принадлежат"... Они поднимают глаза, смотрят на вас прямо и говорят: "Это нацисты сами пришли и обстреляли мирных жителей". Вот они так и говорят, то есть они вполне серьезно смотрят нам в глаза и говорят: "Нацисты стреляют по мирным жителям", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что "нацистскими" скорее можно назвать действия русских в Украине. Подоляк отметил, что в мире скоро появится понятие "русский нацизм", поскольку "их поведение абсолютно нечеловеческое, антигуманное".

"Когда во время переговоров мы задаем им эти вопросы: "Смотрите, вы убиваете мирных граждан в Буче", - они поднимают глаза и говорят: "Буча - это постановка актеров Голливуда". Вот примерно так они и отвечают. Или: "Краматорск - это вы сами поставили нацистов, которые сами стреляли в мирных граждан". Вы знаете, здесь рациональности нет. И спорить с этим невозможно, объяснять им очевидные вещи невозможно.... Логические аргументы не работают, вы должны это понять. Российская Федерация продолжает оставаться в состоянии людей слепых, глухих и не способных реагировали ни на какие морально-этические нормативы сосуществования", - добавил Подоляк.

Взрывы в Краматорске

Как сообщал УНИАН, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины до безопасных областей Украины.

В настоящее время известно о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате ракетного удара.

Ранее сообщалось о 50 погибших людях, из них пятеро детей.

12 умерли в больнице, 38 человек погибли сразу на вокзале.

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