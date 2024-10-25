Россия не будет перебрасывать части из Курской области после захода туда северокорейских войск.

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по стратегической, активной обороне в Курской области, сообщил в эфире "Radio NV" генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Идут ожесточенные бои, особенно на западе нашей группировки - из района Снагости, с последующим продвижением в районы Любимовки и Новоивановки. В районе Новоивановки нашим удалось собрать две тактические группы и нанести поражение и остановить продвижение врага. Они хотят перерезать нашу группировку на две части, северной части перерезать логистическое обеспечение", - сказал Романенко.

Он добавил, что ситуация в Курской области достаточно сложная, поскольку оккупанты собрали в этом районе уже более 55 тысяч своих военных. В то же время он добавил, что войска КНДР не высвободят часть захватчиков с Курщины, чтобы враг мог перебросить их на другие направления.

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"Они наоборот собирают силы для того, чтобы увеличить потенциал на Курщине. Для того, чтобы остановить наши силы, продвижение на Курщине, нужно было 30-40 тысяч. А для того, чтобы отодвинуть к границам наши Силы обороны на Курщине, по разным оценкам надо от 80 до 120 тысяч. То есть они ищут, чем усилить, что завести. И эти подразделения, до двух бригад (бойцов КНДР, - УНИАН) - это существенное дополнение и проблема противодействовать им есть", - пояснил Романенко.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Накануне в ГУР сообщили, что часть войск из Северной Кореи уже прибыла в зону проведения боевых действий в Курской области. В целом КНДР передала России 12 тысяч военнослужащих, среди которых 500 офицеров и три генерала.

Сложной ситуация остается в Донецкой области. Там, по мнению Игоря Романенко, Силам обороны придется в ближайшее время отойти от города Селидово. В то же время оккупанты не оставляют своей стратегической цели в регионе - выйти в город Покровск и захватить его.

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