Стратегической целью России остается город Покровск.

Ситуация в Селидово переросла в стадию критической, сообщил в эфире "Radio NV" генерал-лейтенант Игорь Романенко:

"Враг зашел непосредственно в город. Важно и то, что происходит вокруг (города, - УНИАН). Каким образом будет обеспечиваться логистическое обеспечение подразделений. Ситуация с этим ухудшается, клешни вокруг города продвигаются, они осуществляют огневое воздействие на логистические пути. По логистике ситуация также ухудшается. Так что перспектива негативная для обороны города".

Он также добавил, что скорее всего, Силам обороны придется оставлять позиции в городе, чтобы сохранить жизнь украинских защитников. В то же время генерал сообщил о дальнейших планах врага в Донецкой области.

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"После того, как более месяца назад они проводили наступательные действия в первую очередь на Покровск и получили отпор. Они перегруппировались и сосредоточились на южном фланге от Покровска - это Угледар, Курахово и потом на Покровск. К сожалению, удалось им захватить Угледар. И дальше они продвигаются, сейчас наибольшая активность наблюдается под Курахово. Сохраняя план и основную цель - это Покровск", - добавил Романенко.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Накануне в Главном управлении разведки сообщили, что первая партия северокорейских военных уже прибыла в Курскую область. Отмечается, что они находятся непосредственно в зоне боевых действий войны России против Украины.

Между тем офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий сообщил, что у россиян мог появиться план на случай взятия Курахово. По словам военного, дальше россияне могут начать двигаться в сторону Запорожья, "чтобы на будущих переговорах иметь больше козырей".

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