По информации разведки Южной Кореи, войска КНДР, которых отправляют в Украину, являются хорошо подготовленными.

Северокорейские войска, которых замаскировали под бурятов и якутов, были отправлены, чтобы помочь России вернуть Курскую область, которую с августа частично удерживают Силы обороны Украины. Об этом свидетельствуют видеоматериалы, которые опубликовала разведывательная служба Южной Кореи, пишет Financial Times.

По словам украинских аналитиков, эти силы, скорее всего, очень малы, чтобы переломить ход войны, ведь РФ нужно удвоить свое 50-тысячное количество войск в Курской области, чтобы вытеснить украинских военных и провести новую волну мобилизации, чтобы достичь успехов вдоль линии фронта в Украине.

В то же время старший научный сотрудник по вопросам наземной войны в Королевском институте объединенных вооруженных сил Великобритании Джек Уотлинг считает, что способность КНДР помочь России пополнить войска может создать для Украины еще больше трудностей.

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"Они могут иметь достаточно хорошую сплоченность. Они могут иметь достаточный боевой дух. Они могут быть способны действовать в масштабах, которые россияне пытаются [достичь]. Это достаточно низкая планка, чтобы быть лучше, чем россияне сейчас", - подчеркнул эксперт.

В FT отметили, что северокорейские войска усиливают армию РФ в то время, как Россия пытается увеличить свои силы из-за огромных потерь в Украине. По оценкам западных чиновников, они составляют более 600 тысяч убитых и раненых.

Также западные разведчики располагают информацией о том, что российский диктатор Владимир Путин не прислушался к просьбам своего высшего руководства отдать приказ о новой волне мобилизации.

Уотлинг отметил, что несмотря на то, что РФ может столкнуться с проблемами командования и контроля войсками КНДР, ее опыт ведения операций с силами, которые поддерживает Иран, и ополченцами в гражданской войне в Сирии "даст московскому командованию очевидную модель, на которую можно опираться".

В свою очередь в Национальной разведывательной службе Южной Кореи сообщают, что войска, которых отправляют в РФ, относятся к 11 армии КНДР, элитному подразделению, которое называют "Штормовой корпус".

"Это не обычные северокорейские солдаты, большинство из которых никогда не проходили надлежащей боевой подготовки. Это хорошо экипированная, высококвалифицированная мобильная легкая пехота", - отметил старший научный сотрудник южнокорейского государственного Института стратегии национальной безопасности в Сеуле Го Мьонг Хюн.

В то же время FT подчеркивает, что войска КНДР прибудут тогда, когда РФ оттеснила Силы обороны Украины в Курской области, сократив территорию, которую она удерживает, до 600-700 кв. км в октябре с около 1000 кв. км в конце августа.

Также Уотлинг добавил, что целью России является поставить Украину в такую ситуацию, когда удержание всей линии фронта было бы невозможным, ведь оккупанты оказывали бы давление на украинских военных сразу в нескольких разных точках вдоль линии фронта.

"Украина постоянно платит за содержание этой территории в Курской области, - сказал он.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что если северокорейские солдаты вступят в войну России против Украины, это будет "беспрецедентный уровень военного сотрудничества" между странами. По его словам, это будет иметь значительные последствия для безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

В то же время южнокорейская разведка сообщила, что КНДР уже отправила в Россию 3 тысячи военных. В общем Пхеньян пообещал предоставить около 10 000 военных, развертывание которых, как ожидается, завершится до декабря.

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