Первые подразделения КНДР уже прибыли на фронт, - ГУР

По данным разведчиков, в России на слаживание военных дается несколько недель.

Первые подразделения военнослужащих КНДР, которые прошли обучение на российских полигонах, уже находятся в зоне боевых действий российско-украинской войны.

Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны, вчера их заметили в Курской области. По оценкам разведчиков, всего в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских военных. Среди них - 500 офицеров и три пхеньянских генерала:

"Солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла".

Иностранных военных готовят к войне на пяти полигонах - "Барановский" (Уссурийск), "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатериславка), 248-й (Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка). На слаживание дается несколько недель. За контроль подготовки и адаптации войск отвечает заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

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Войска КНДР на войне

Информацию о том, что Северная Корея перебрасывает войска на территорию России, уже подтвердили в НАТО, Соединенных Штатах Америки, Южной Корее и Великобритании.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль уже объявил, что они не оставят это без ответа - сейчас страна обсуждает предоставление военной поддержки Украине.

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