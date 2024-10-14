Осложнить обстановку может подтягивание резервов вражеских войск.

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области – ситуация вокруг этого города сложная и продолжает усложняться. Враг постоянно пытается прорываться как в самом городе, так и обходить его, пишет DeepState.

"Если со стороны канала это рутина, то севернее со стороны Калиновки ситуация более сложная. Противник пытается просачиваться в Часов-Яровское лесничество. Это можно увидеть и в последних обновлениях карты. Ситуация та же самая – постоянный пуш пехоты, которую бойцы Сил Обороны непрестанно уничтожают", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что осложнить обстановку может подтягивание резервов вражеских войск. Ресурсы у врага есть, но раньше задействованию дополнительных сил предшествовал какой-то успех противника. Сейчас у них "появился тактический успех севернее".

Видео дня

"Очень часто кацапы лезут в лоб, получают по зубам и начинают обходить. Как сложится ситуация – покажет время. Силы Обороны уже обломали зубы огромной группировке кацапни (в основном из бригад десантников), для которой успехом было стирание микрорайона "Канал" и взятие его под контроль. Но, скорее всего, Часов Яр скоро начнет все чаще появляться в медиа и обсуждениях. Битва продолжается", – резюмируют авторы.

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска контролируют часть Торецка Донецкой области. Враг не считается с потерями, а бои сейчас идут фактически за каждый подъезд и каждую улицу. Как рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, ситуация в городе Торецк динамичная, но действительно тяжелая.

Между тем председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко рассказал, что орог будет пытаться расширять южный плацдарм для того, чтобы выйти на южные рубежи Покровска. Сейчас перед оккупантами стоит задача выйти на Курахово, Селидово и Покровск в Донецкой области.

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